القضاء على 4 إرهابيين في كمين للجيش الوطني الشعبي بولاية تبسة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم، عن القضاء على أربعة إرهابيين ليلة أمس بإقليم القطاع العسكري تبسة، التابعة للناحية العسكرية الخامسة، وذلك إثر كمين محكم نفذته وحدات من الجيش الوطني الشعبي.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت كذلك عن استرجاع أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى كانت بحوزة الإرهابيين.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تضاف إلى العملية النوعية التي نفذتها وحدات الجيش بتاريخ 1 مارس 2026 بغابة زدين بإقليم القطاع العسكري عين الدفلى، والتي مكنت حينها من القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف مع كمية من الذخيرة.

وأضاف البيان أن هاتين العمليتين المنفذتين خلال الشهر المبارك تعكسان يقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي وعزمها المتواصل على تعقب بقايا الجماعات الإرهابية والقضاء عليها، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار عبر كامل التراب الوطني.