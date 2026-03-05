استشهاد عسكريين وإصابة أربعة آخرين في تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع Beechcraft 1900، وذلك مباشرة بعد إقلاعها من مدرج القاعدة الجوية بـبوفاريك التابعة للناحية العسكرية الأولى.

وأوضح البيان أن الطائرة كانت في مهمة مبرمجة وعلى متنها طاقم يتكون من ستة أفراد، غير أن الحادث الأليم أسفر عن استشهاد إطارين من الطاقم وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المركزي للجيش لتلقي العلاج اللازم.

وعلى إثر هذا الحادث، تقدم السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيدين وأقاربهما، داعياً الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما أمر الفريق أول بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم.