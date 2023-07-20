أعمال الشغب بعد وفاة نائل: إدانة أكثر من 1000 شخص ومعاقبة آباء المتظاهرين

اندلعت أعمال عنف في جميع أنحاء فرنسا بعد وفاة المراهق نائل على يد ضابط شرطة في 27 جوان في نانتير.

وحسب وزير العدل الفرنسي، ففي أعقاب أعمال الشغب، حُكم على 742 شخصًا بالسجن.

وقال إنه تم الحكم على أكثر من ألف شخص فيما يتعلق بأعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل الشاب نائل في نانتير. نهاية جوان على يد شرطي، وسجن 600 شخص. في المجموع ، تم إصدار 1278 حكماً ، مع 95٪ إدانة، حسب وزير العدل الفرنسي.

وتمت إحالة 1300 شخص إلى النيابة، 905 منهم مثلوا فوريا. وحُكم على 1056 شخصًا بالسجن. من بينهم 742 حكمًا صارمًا وحتى الآن، تم سجن 600 شخص.

وأدى مقتل نائل، إلى إشعال النيران في فرنسا. مما تسبب في عدة ليال متتالية من العنف وحرائق السيارات .ونهب المباني العامة والنهب في العديد من المدن في فرنسا.

أما بالنسبة للإجراءات القانونية التي تتم ضد الوالدين. فقال “سيكون هناك بعضها لأنها تستحق الخبرة”.