أعمال الشغب بعد وفاة نائل: إصدار ما يقرب 1300 حكم و95٪ من الإدانات

اجتاحت أعمال الشغب الحضرية عدة ضواحي فرنسية بعد أيام من وفاة نائل. وهو مراهق جزائري قتل على يد ضابط شرطة فرنسي.

وكانت يد العدالة الفرنسية ثقيلة جدا، فبعد أعمال الشغب الحضرية فيما يتعلق بوفاة نائل. تمت إحالة 1300 شخص إلى النيابة، وكان 905 منهم موضوعًا للمثول الفوري.

ووفقًا لوزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي. في المجموع، تم إصدار 1،278 حكماً. مع إدانة 95٪. حُكم على 1056 شخصًا بالسجن، من بينهم 742 حكمًا صارمًا بمتوسط ​​8.2 شهرًا. حتى الآن، تم سجن 600 شخص.

وأدى مقتل نائل، 17 عامًا، الذي قُتل من مسافة قريبة خلال تفتيش مروري. في نانتير غربي باريس. إلى إشعال النيران في البلاد، مما تسبب في عدة ليال متتالية. من العنف وحرائق السيارات. ونهب المباني العامة والنهب.

أما بالنسبة للإجراءات القانونية التي تتم ضد الوالدين، فقال: “سيكون هناك بعض” ، “لأنها تستحق الخبرة”.

في عام 2005 ، بعد ثلاثة أسابيع من التمرد الحضري الذي أعقب مقتل مراهقين. في كليشي سو بوا، على يد الشرطة. ألقي القبض على 4728 شخصًا وأصدرت المحاكم أكثر من 400 حُكم بالسجن.