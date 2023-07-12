أعمال الشغب بعد وفاة نائل تكلف فرنسا فاتورة ضخمة

كلف الضرر المرتبط بالعنف الحضري الذي أعقب مقتل ناهل في 27 جوان على يد ضابط شرطة 650 مليون أورو لشركات التأمين. وفقًا لتقديرات اتحادهم المهني يوم أمس الثلاثاء أي أكثر من ضعف 280 مليون يورو المتوقعة الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة شركة التأمين الفرنسية فلورنس لوستمان، في بيان صحفي إن تسعة أعشار. “تكلفة هذا العنف الحضري تتعلق بـ 3900 من ممتلكات المهنيين والمجتمعات المحلية المتضررة”.

ويتعلق الباقي بشكل أساسي بالأضرار التي لحقت بالأفراد بسبب مركباتهم الشخصية. حيث أحصى الاتحاد 11300 إعلانا عن مزاعم مرتبطة بالعنف الذي أعقب مقتل نائل 17 عاما، في 27 جوان أثناء تفتيش طريق في نانتير.

وتمثل المطالبات على الممتلكات المهنية 55٪ من 650 مليون يورو المذكورة. وتلك على ممتلكات السلطات المحلية 35٪، تحدد France Assureurs.

اعتبارًا من 1 جويلية، طلب وزير الاقتصاد برونو لو مير من شركات التأمين تمديد المواعيد النهائية للإعلان. وتقليل الخصومات ، وتعويض المهنيين الذين كانوا ضحايا أعمال الشغب.

وطلب من البنوك أيضًا إظهار تفهمهم، حيث كان الاتحاد المهني الفرنسي. قد دعا أعضائه بعد ثلاثة أيام “لتقليل” الخصومات “للتجار المستقلين الصغار الأكثر تضررًا” من العنف الحضري.