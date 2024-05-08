أعمال الشغب بمباراة إتحاد الحراش وشباب أوراس.. توقيف 33 شخصا

فتحت محكمتا الدار البيضاء والحراش تحقيقاً ابتدائياً في أعمال الشغب خلال مباراة اتحاد الحراش وشباب أوراس باتنة بتاريخ 05/05/2024 بملعب أول نوفمبر بالـمحمدية، حيث تم توقيف 25 شخصاً بالغاً مشتبهاً فيه و08 قُصّر.

وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، أدت أعمال الشغب إلى تحطيم أملاك ومنقولات عمومية نتج عنها أضرار مادية معتبرة.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتي الجمهورية وتمّ متابعة المتهمين البالغين بموجب إجراءات المثول الفوري بجنح العصيان والتخريب العمدي لملك الغير والتجمهر غير المسلح.

أين أصدرت المحكمة أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، وإحالة المتهمين القصّر على قاضي الأحداث المختص.