أعمال شغب بعد وفاة نائل: أكثر من 500 اعتقال في سين سان دوني

تم اعتقال أكثر من 500 شخص في سين سان دوني أثناء أعمال الشغب التي أعقبت وفاة ناهيل م، بين 27 جوان و7 جويلية.

وحوكم 65 شخصًا على الفور في بوبيني بعد أعمال الشغب التي طالت سين سان دوني.

في 27 جوان 2023 ، قُتل نائل م. ، 17 عامًا ، على يد ضابط شرطة أثناء فحصه على عجلة سيارة. بعد فترة وجيزة ، اشتعلت النيران في العديد من الأحياء في فرنسا.

وتم القبض على ما مجموعه 530 شخصًا بين 27 جوان و 7 جويلية 2023 ، وفقًا للمدعي العام لبوبيني ، إريك ماثيس. من بين كل هذه الاعتقالات ، وقع ما يقرب من 200 بعد أعمال العنف التي وقعت في ليلة 1 إلى 2 جويلية 2023.

وبعد الاعتقالات، عملت المحكمة بأقصى سرعة. حيث تم إجراء ما مجموعه 132 إحالة. وتمت إحالة 63 منهم. في الوقت نفسه، حوكم 65 بالغًا على الفور. وصدرت أحكام بالسجن مع أمر بالإيداع.

وفقًا لمكتب المدعي العام في بوبيني، لا تزال العديد من التحقيقات جارية. في كل يوم ، يتم احتجاز الأشخاص كجزء من هذه التحقيقات. وعلاوة على ذلك ، فإن التحقيقات المتعلقة بأخطر الوقائع عُهد بها إلى الأمن الإقليمي.