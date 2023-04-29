أعمال شغب تتسبّب في توقيف لقاء شبيبة القبائل والترجي التونسي

تسبّبت أعمال شغب كبيرة بملعب رادس في توقيف مباراة شبيبة القبائل و مستضيفه الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال.

كما أكّدت إذاعة “موزاييك” التونسية، أن الاشتباكات حدثت بين أنصار الترجي التونسي والأمن التونسي. لأسباب غير مذكورة.

ولم تنطلق الشوط الثاني رغم التوقف لأكثر من 25 دقيقة، بعد تأخر كبير وتدخّل الحكم الرئيسي رفقة محافظ اللقاء الذي رفض منح ضربة الإنطلاقة وسط الشغب الكبير.

و تعرّض ملعب رادس إلى حريق أمام المدرجات القريب من المستطيل الأخضر.

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