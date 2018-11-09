أعمال عنف بعد نهاية مباراة عين توتة وإتحاد بيطام في باتنة

شهدت مباراة “إتحاد بيطام” “عين التوتة”، المنتميان للقسم الشرفي باتنة، عودة موجة أعمال العنف من جديد، في الملاعب الجزائرية.

حيث تعرض بعض لاعبي الفريق الزائرعين التوتة، بعد نهاية المباراة التي جرت أطوارها مساء اليوم الجمعة، بالملعب البلدي بيطام.

إلى الضرب وإعتداءات جسدية طالت الفريق الضيف، إستدعت نقلهم للمستشفى على جناح السرعة.

وعلى إثرالضرب والإعتداءات الوحشية، تم نقل لاعبي الفريق الضيف لمستشفى “محمد بوضياف” ببريكة، من بينهم إصابات بليغة.

لتبقى الملاعب الجزائرية فضاء ووكرا لأعمال العنف في مختلف الأقسام، ومستوى العنف يعرف إرتفاعا غيرمسبوق يوما بعد يوم.