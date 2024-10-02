قناة النهار أعمر تاقجوت :” نعرف واش كاين في المؤسسات 2 يخدمو و8 مايخدموش” بقلم قناة النهار نشر في 02 أكتوبر 2024 - 16:53 شغل شارك غرِّد أرسل 221 0 أعمر تاقجوت :” نعرف واش كاين في المؤسسات 2 يخدمو و8 مايخدموش” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5kSxo اقرأ أيضا صريح جدا :هذا هو أغلى شيء يملكه الجزائري في حياته.. قناة النهار 13 سبتمبر هياكل تربوية جديدة وإعادة الاعتبار لأخرى بولايتي البويرة ووهران قناة النهار 23 سبتمبر تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر تيارت / نصيرة .. معاناة أم وأطفالها الأربعة داخل غرفة من الحجر بقرية العسايلية قناة النهار 28 سبتمبر طالع هابط : شاهد الخراب الذي تعيشه سكيكدة .. ما عندك ما ترقع قناة النهار 19 سبتمبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر تحسن في الوضعية الجوية بالنعامة و بشار..التفاصيل قناة النهار 13 سبتمبر أخدم وعول : شاهدوا الحقيقة الكاملة .. دلاع مسقي بالزيقو قناة النهار 19 سبتمبر جزائريون : بأسلوب خاص .. الأخوان أمير و وسيم يصنعان الحدث قناة النهار 23 سبتمبر السراج المنير :الآثار و الأضرار الناجمة عن إشاعة الكذب و البتهان قناة النهار 16 سبتمبر