أعوان أمن يسرقون تجهيزات تفوق 4 ملايير سنتيم ملك لـCNEP BANK

التمس وكيل الجمهورية عشية اليوم لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا لكل(ز.ج)،(ب.ف)،(ع.خ)،(ع.ع). المتهمون كانوا يشتغلون أعوان أمن بشركة تابعة لمؤسسة الترقية و التسيير العقاري CNEP BANK. الكائن مقرها بشارع حسيبة بن بوعلي هذا بقيامهم بسرقة تجيهزات خاصة بمشروع انجاز مركز تجاري. حيث قدرت قيمة التجهيزات المسروقة بأكثر من 4 ملايير سنتيم.

تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة إنطلقت في اواخر شهر جويلية الماضي بعد أن قيدت مؤسسة الترقية والتسيير العقاري CNEP BANK. شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرض احدى الشركات الحراسة التابعة لها للسرقة. هذا بعد قيام مؤسسة الترقية والتسيير العقاري cnep bank بعقد إتفاقية مع أجانب أتراك تتعلق بانجاز مشروع تجاري بالعاصمة. وبعد جائحة كورونا، توقف المشروع، مما دفع بمؤسسة الترقية والتسيير العقاري CNEP BANK، بإنجاز شركة حراسة للمشروع. حيث قام أعوان الأمن المتابعون في قضية الحال بسرقة تجهيزات الخاصة بالمشروع والتي قدرت قيمتها بأكثر من 4 ملايير سنتيم. وبعد التحريات تم القبض على المتهمين متلبسين بصدد سرقتهم حوالي 23 نافذة من نوع الاليمنيوم.

هذا وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم. فيما اعترف البعض الآخر بالتهم ملتمسين من هيئة المحكمة بظروف التخفيف. وصرح المحامي بوخاتم إبراهيم المتأسس في حق الطرف المدني مؤسسة الترقية والتسير العقاري CNEP BANK. اثناء تدخله للمرافعة بأن الفعل الذي قام به المتهمون بعد جريمة خطيرة لأن مشروع بكامله. تم تخيبه من طرق المتهمين الذين سرقو كل تجهيزات الخاصة بالمشروع المصنعة من الاليمنيوم والنحاس والتي قدرت قيمتها بما يفوق 40 مليون دج. وعليه ملتمسة في تعويض قدره 50 مليون عن كافة الاضرار.