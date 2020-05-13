أعوان الحماية المدنية بخنشلة يساعدون سيدة على الولادة بسيارة الإسعاف

تدخل صباح اليوم الأربعاء، على الساعة الخامسة صباحا، أعوان التدخل لوحدة للحماية المدنية قايس بخنشلة، لاسعاف إمرأة على وشك الولادة.

وحسب صفحة مديرية الحماية المدنية بخنشلة، على فايسبوك، أشرف الأعوان المتدخلين بكل احترافية على عملية الولادة داخل سيارة الاسعاف، وهم في طريقهم إلى المستشفى.

أين تم تقديم الاسعافات الأولية، للأم والمولود والذي هو من جنس ذكر، وولد في صحة جيدة.

وتم تحويل الأم ومولودها، إلى مصلحة الولادة، بمستشفى حيحي عبد المجيد قايس.

للإشارة، تعد هذه العملية، الثالثة من نوعها في الولاية، خلال شهر.