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قناة النهار

“أعوان الحماية المدنية : “كلش كان صعيب..درجة الحرارة 6 تحت الصفر

بقلم قناة النهار
“أعوان الحماية المدنية : “كلش كان صعيب..درجة الحرارة 6 تحت الصفر
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“أعوان الحماية المدنية : “كلش كان صعيب..درجة الحرارة 6 تحت الصفر

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