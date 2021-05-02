أعوان الحماية المدنية يزلزلون العاصمة بمسيرة 3 ساعات!

امتلأت بهم شوارع العاصمة من ساحة “أول ماي” إلى مقر المديرية في حيدرة

المحتجون رفعوا لافتات طالبوا فيها بإعادة إدماج الأعوان المفصولين

نظم، أمس، المئات من رجال الحماية المدنية، مسيرة امتدت من ساحة “أول ماي” بالجزائر العاصمة وصولا إلى مقر المديرية العامة للحماية المدنية في حيدرة، وسط تعزيزات أمنية مشددة تفاديا لانزلاق الوضع.

وكان رجال الحماية المدنية بالزي الرسمي حاملين العديد من الشعارات التي تحتوي على مطالب اجتماعية بالدرجة الأولى، من أهمها تحسين القدرة الشرائية من خلال الزيادة في الأجور، إضافة إلى تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، ومنحة العدوى بأثر رجعي من 2012، كما طالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي والاستفادة من المنح المجمدة.

وقد وصل رجال الحماية المدنية إلى مقر المديرية العامة على الساعة 12 زوالا، مرددين العديد من الهتافات، مطالبين بضرورة التحرك الفوري لتلبية مطالبهم التي اعتبروها شرعية وعادية ولا تتطلب الانتظار.

وقد جاء في اللافتات العديد من المطالب، منها “إعادة إدماج 36 عونا تم فصلهم ظلما”، وكذا لافتة كتب عليها “80 ساعة من دون أجر” وأخرى “الترقية الآلية كل 7 سنوات”، كما تنصل المحتجون من النقابة، حيث كتبوا في إحدى اللافتات “النقابة لا تمثّلنا”.

للتذكير، كانت المديرية العامة للحماية المدنية، قد أصدرت بيانا منذ أيام، اعترفت من خلاله بالمطالب المشروعة، وأكدت أنها ستحملها للسلطات الوصية للنظر فيها.

وأكدت المديرية أنها درست المطالب على المستوى المركزي، وقد تم رفعها إلى السلطات الوصية، كما أن جل المطالب تدخل في إطار القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، حيث سيتم التطرق لها وحلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية.

وأكدت المديرية بأنها ستشارك كل فئات الموظفين التابعين للقطاع لإثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك ودعت المديرية العامة للحماية المدنية، كافة الأعوان بالتحلي بالانضباط وبروح المسؤولية العالية.

كما دعت إلى عدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف لزرع البلبلة وعدم الاستقرار وسط أعوان الحماية المدنية.