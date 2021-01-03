أعوان الحماية المدنية يساعدون سيدة على وضع مولودها في الشلف

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
أعوان الحماية المدنية يساعدون سيدة على وضع مولودها في الشلف
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت وحدة الحماية المدنية بالكريمية في الشلف، أمس السبت، من مساعدة سيدة على وضع جنينها على متن سيارة الإسعاف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم التدخل بالطريق السيار شرق-غرب، أين كانت العائلة متجهة إلى مدينة وهران.

أين تمت العملية بنجاح وتم تحويل الأم ومولودها إلى مصلحة الأمومة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالشرفة.

وتعد عملية الولادة هذه الثانية من نوعها داخل سيارة الإسعاف، في ظرف أقل من 3 أيام.

وتأتي هذه العملية، بعد تلك التي تم تسجيلها من طرف عناصر وحدة المرسى أثناء تحويل حالة ولادة من عيادة المرسى إلى مستشفى تنس.

أين وضعت الأم مولودها وهي في طريقها إلى المستشفى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=943017

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com