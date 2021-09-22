أعوان الحماية المدنية يساعدون سيدة على الولادة بسيدي بلعباس

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية، سيدي علي بوسيدي بسيدي بعباس، صبيحة اليوم الأربعاء، من أجل اسعاف امراة حامل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمكن أعوان الحماية، من مساعدة السيدة على الولادة، أثناء عملية الاسعاف .

وتمكنت الحامل من وضع رضيعها من جنس ذكر وتمت العملية بنجاح داخل سيارة الإسعاف، نظرا لاحترافية وحنكة أعوان الحماية المدنية المتدخلين.

هذا وتم نقل الأم وإبنها الى مصلحة التوليد في ظروف جد حسنة.

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