أعوان الرقابة وقمع الغش بقطاع التجارة يعلقون اضرابهم موقتا

الوزارة الوصية تعهدت برفع مطالبهم إلى الحكومة وتجسيدها

قررت اليوم النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة في بيان لها تعليق الإضراب الذي تم شنه ابتداءً من تاريخ 16 ديسمبر الماضي بصفة مؤقتة.

وذلك إلى غاية الفصل في الدعوى المطروحة على مستوى المحكمة الإدارية والتحقيق في المطالب المشروعة لمنتسبي القطاع.

عقب اللقاء الذي جمع وزير التجارة بالأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي القطاع مساء الأربعاء الفارط.

أين تم التعهد بمتابعة تجسيد مطالبهم المرفوعة إلى الحكومة لتحقيقها في أقرب الآجال.

مع الالتزام بمواصلة الحوار من خلال دعوتهم إلي لقاء عمل يوم الإثنين القادم على مستوى الوزارة لصياغة القانون الأساسي والنظام التعويضي.

وللتذكير فإن أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة كانوا قد دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل.

وهذا احتجاجا علي تدني أوضاعهم المهنية والاجتماعية عرف استجابة واسعة عبر مختلف ولايات الوطن اين تم شل كافة الموانئ الهامة.

وكان من اهم مطالب اعوان الرقابة وقمع الغش بقطاع التجارة الاستفادة من منحة كوفيد 19 منذ مارس.

على اعتبار انه قطاع حيوي ساهم في الرقابة الميدانية منذ بداية الجائحة إلى جانب تسوية ملف الغرامات الجزائية المحصلة من محاضر اعوان الرقابة.

وتطبيق مقترح النقابة القاضي بصرف منحة حماية الاقتصاد الوطني بنسبة 30 بالمائة من الاجر الصافي.