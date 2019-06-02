أعوان الرقابة يشنون إضرابا ويهددون بإفشال مداومة العيد

شن اليوم الأحد أعوان الرقابة التجارية، إضرابا عن العمل، يمتد إلى الأربعاء المقبل مهددين بذلك بإفشال مداومة عيد الفطر.

وفي ذات السياق، أوضح الأمين العام للنقابية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أحمد علالي، أن الغرض من هذا الاضراب، هو تجسيد التزامات وزارة التجارة على أرض الميدان.

لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي، ومنحة صندوق المداخيل التكميلية.

وأضاف بأن أعوان الرقابة المضربين سيمتنعون خلال العيد عن القيام بعمليات رقابة ميدانية، للوقوف على مدى التزام التجار المداومين بفتح محلاتهم.