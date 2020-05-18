أعوان الغابات بجيجل يتعرضون لاعتداء بالحجارة والتهديد بالتصفية الجسدية

تعرض أعوان إقليم الغابات أولاد يحي خدروش، بولاية جيجل، لاعتداء بالحجارة من مافيا الفلين.

وحسب بيان مديرية الغابات لجيجل، وردت معلومات لأعوان إقليم الغابات أولاد يحي خدروش حول قيام مافيا الفلين بالشروع في استغلال غير شرعي لمادة الفلين بغابة الدولة بني خطاب مقطع آييس غرب بالمكان المسمى بوطويل ببلدية أولاد رايح.

وأضاف البيان “قام أعوان الغابات بخرجة ميدانية لمكان التعدي، أين لاحظوا وجود بداية إستغلال عشوائي لأشجار البلوط الفليني قدر عددها بحوالي 350 شجرة”.

وبعد تفريغ المحمولة المحجوزة الاولى بمستودع المواد الغابية المحجوزة بالميلية والعودة لمكان التعدي مرفوقين بسيارة دعم اخرى –يضيف البيان- تفاجأ أعوان الغابات بمجموعة من مافيا الفلين مكونة من حوالي 20 شخص ملثمين وحاملين لسلاح الشاقور المستغل في الجمي.

وأضاف البيان ” قام هؤلاء بمهاجمة أعوان الغابات بوابل من الحجارة مع التهديد بالتصفية الجسدية، ما نتج عنه تحطيم الزجاج لكلا السيارتين وانقلاب إحداها في محاولة تفادي الحجارة”.

وتم الاتصال بفرقة الدرك الوطني لبلدية أولاد رابح الذين تنقلوا لعين المكان، وبعد وصول الدعم من بقية سيارات مقاطعة الميلية تم شحن الفلين المحجوز ومغادرة المكان.

وتجري التحقيقات على قدم وساق من أجل التعرف على هؤلاء الجناة وتقديمهم أمام العدالة.