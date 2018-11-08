أعيان بلدية الدبيلة تطالب بتوفير الأمن خارج المدينة في الوادي

في مقابلة لهم مع وكيل الجمهورية

قام قرابة 40 رجلا من أعيان قرية الجديدة بلدية الدبيلة شرق ولاية الوادي يوم الخميس بمقابلة وكيل الجمهورية لدى محكمة الدبيلة إقليم الإختصاص.

للمطالبة بوضع حد لتجار الممنوعات بمختلف أنواعها والذين اجتاحوا جميع مناطق البلدية خاصة المتواجدة بإقليم الدرك الوطني.

أين أصبحت تباع الخمور والمخدرات والحبوب المهلوسة جهارا نهارا دون أن تتحرك أي جهة أمنية ساكنا للقضاء على هذه الشبكات الإجرامية.

التي أضحت تهدد مستقبل شباب الجهة بشكل كامل خاصة مع ملاحظة قارورات الخمر الفارغة بشكل دائم بين أزقة والشوارع الداخلية لبلدية الدبيلة.

وأكد الأعيان للنهار أن بلدية الدبيلة معروفة منذ زمن طويل بطيبة أهلها ونبذهم لكل أشكال العنف وترويج الممنوعات بمختلف أنواعها، لكن توافد الغرباء من المنحرفين مع الغياب الأمني ساهم بشكل كبير في انتشار الإجرام ببلدية الدبيلة.

ولسوء الحظ أصبح حاليا مأوى للإجرام والمجرمين وباعة الخمور.

وطالب الأعيان من وكيل الجمهورية إلى الضغط على المصالح الأمنية خاصة الدرك الوطني لتكيثف العمل والمداهمة أوكار المجرمين والقضاء على النقاط السوداء في أقرب الآجال.