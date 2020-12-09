أعيان سطيف يبدون استعدادهم للتكفل بتنقلات الوفاق

أبدى أعيان مدينة سطيف استعدادهم في التكفل بتنقلات فريق الوفاق في هذا الموسم، سواء داخل أو خارج الوطن.

وكشف إدارة وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، في بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن لقاء جمع رئيس مجلس ادارة النادي فخر الدين كتفي، بأعيان المدينة ممثلين في، سلكوكي، صالحي، العرباوي، وعسيلة.

وأكد هذا الرباعي، لفخر الدين كتفي، استعدادهم للتكفل التام بسفريات الفريق داخل وخارج الوطن، في ظل تخوفهم من المساومات التي يتعرض لها النادي من جهات مختلفة.

ومن جهته شكر رئيس مجلس ادارة وفاق سطيف، فخر الدين كتفي، الرباعي المذكور، على وقوفهم إلى جانب النادي في هذه الظروف الصعبة.