أعيان قبائل الأهقار يدعمون ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثانية

أعرب أعيان ورؤساء قبائل منطقة الأهقار، بتمنراست، دعمهم لترشح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لعهدة رئاسية ثانية.

وأوضح أعيان ورؤساء قبائل منطقة الأهقار خلال اجتماعهم الدوري مع أمين العقال أحمد إدابير من خلال البيان الختامي للإجتماع الذي عقد بدار الشبابهواري بومدين بمدينة تمنراست. ”أن دعمهم لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليس وليد الساعة. و إنما تمت تزكيته منذ الإنتخابات الرئاسية في 2019”.

وضمن هذا السياق، دعا أمين العقال إلى ‘المشاركة بقوة في الإنتخابات الرئاسية القادمة. وأكد على ثبات سكان المنطقة على عهودهم التاريخية. موضحا أن تنظيم هذا اللقاء الدوري الذي يتزامن مع شهر استرجاع السيادة الوطنية هو رسالة قوية لكل أعداء الوحدة الوطنية. مضيفا أن اللقاء يهدف يهدف إلى التواصل و التشاور حول مختلف القضايا و المسائل المحلية و الوطنية و الإقليمية. داعيا في ذات السياق إلى ضرورة التحلي بالروح الوطنية وتغليب روح الحوار و نبذ الإختلاف والتفرقة، والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

كما حث إدابير الأعيان ورؤساء القبائل على تثمين مجهودات الدولة التنموية في هذه المناطق من الجنوب الكبير. مشيرا على سبيل المثال أن منطقة إن قزام الحدودية قد تمت ترقيتها إلى مصاف ولاية. قبل أن يضيف أيضا أن منطقة تين زواتين كانت مجرد مجموعة من الخيم وقد أصبحت اليوم دائرة.

والتزم أمين العقال أحمد إدابير برفع انشغالات السكان إلى السلطات العمومية، داعيا بالمناسبة إلى تكثيف اللقاءات الدورية مع أعيان ورؤساء قبائل منطقة الأهقار.