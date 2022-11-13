أغروديف يوسع شبكة توزيع الزيت إلى 58 ولاية

عرف حجم إنتاج مجمع “أغروديف” من مادة زيت المائدة إلى 400 طنا يوميا يتم توزيعها عبر ثمانية وخمسين ولاية من الوطن وببرنامج مسطر من طرف وزارة التجارة.

وقالت مصادر مسؤولة بالمجمع، إن حجم الإنتاج لشركة المحروسة التي توظف 260 عاملا، وتنتج زيت المائدة “صافية” ارتفع تدريجيا من 100 طن ثم 140 طنا وبعدها 160 إلى أن بلغ 400 طن مؤخرا في اليوم الواحد، ويباع للمواطن بسعر مقنن من طرف السلطات.

ويتكفل فرع “ديكوبا” بعملية التوزيع عبر مختلف مناطق الوطن بعد تحديد الخريطة من طرف وزارة التجارة.

وقضت الحكومة على حالة ندرة المواد واسعة الاستهلاك في السوق بعد فرضها لإجراءات ردعية وصلت إلى حد السجن لمدة خمسة عشر عاما لكل مضارب يقوم بإخفاء هذه المواد المدعمة من أجل إعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها.