أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى أكثر من 13 ألف

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،يوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 13 ألف شخص.

وكشف ذات المصدر، ان من بين هؤلاء الشهداء أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، بالإضافة الى اكثر من 6000 مفقود اغلبهم من الأطفال والنساء.

ومع تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي دخل يومه الـ44، بلغ عدد الشهداء بين الأطباء بلغ 201 بالإضافة إلى 22 من رجال الدفاع المدني.

وأوضح المكتب الإعلامي في غزة، أن قصف الاحتلال أسفر عن تدمير 97 مقرا حكوميا و83 مسجدا تدميرا كليا إضافة إلى 166 مسجدا تعرضت لأضرار.

مشيرا الى ان جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب أكثر من 1330 مجزرة في غزة منذ بداية العدوان