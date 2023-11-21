أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 14128

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 14128 شخص.

وكشف ذات المصدر، ان من بين هؤلاء الشهداء أكثر 5840 طفلا، و3092 امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

وأوضح المكتب الإعلامي، ان عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين.

كما واستشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، فيما استشهد 62 صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.

هذا وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة.