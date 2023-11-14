أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 11320 

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 11320 شهيدا.

وكشف ذات المصدر، ان من بين هؤلاء الشهداء 4650 من الأطفال و3145 امرأة، كما ارتفع عدد الشهداء في صفوف الكوادر الطبية جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 198.

وأوضح ذات المكتب، أن 72 مسجدا دمر بشكل كلي جراء العدوان و156 دمر بشكل جزئي بالإضافة إلى دمار 3 كنائس.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي، من العواقب الوخيمة المترتبة على إعلان قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة