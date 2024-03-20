أغلبهن عازبات وقاصرات.. أرقام مثيرة للدهشة حول الدعارة في المغرب

كشفت دراسة تم إعدادها أن 13% من نساء المغرب مارسن الدعارة وهن لا تزلن عازبات وعذارى.

ويسلط هذا الرقم الضوء على العذرية المطلوبة قبل الزواج والممارسات التي تقوم بها بعض النساء في المغرب لربح المال.

وقد اهتزت أسس المجتمع المغربي مرة أخرى في هذه الدراسة عندما علمنا أن 59.4% من هؤلاء النساء. قد مارسن الدعارة مقابل المال بين سن 9 و15 عامًا.

حتى أن إحدى النساء التي تمت مقابلتها اعترفت بأنها مارست الجنس لأول مرة عندما كانت في التاسعة من عمرها.

علاوة على ذلك، فإن 32.6% من النساء مارسن أو خضعن لفعل جنسي بين سن 6 و15 سنة.

ويشير هذا الاحتمال المنخفض غلى تعرض الطفل البالغ من العمر 6 سنوات لمشاكل الاعتداء الجنسي.

ويأتي هذا في وقت تعتبر فيه الاعتداءات الجنسية على الفتيات الصغيرات من المحرمات.

ولا يزال الزواج القسري في المغرب، على الرغم من الحظر الأخير على الزواج قبل سن 18 عاماً، أمراً شائعاً.