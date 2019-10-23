 أغلقنا 49 “زريبة” ومستودعا غير مرخص لممارسة طقوس المسيحية

شدد صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته ليومين لولاية خنشلة.

والتي استمرت إلى ساعة متأخرة من أمس، على أن سلطات الدولة الجزائرية طبقا للدستور.

لم تقدم على غلق أي مقر كنيسة عبر كامل التراب الوطني.

لاسيما في ولايتي تيزي وزو وبجاية، ولن تفعل ذلك مستقبلا، مؤكدا أن الجزائر تحترم جميع الأديان ولا تمارس.

أي ضغط أو أي تدخل بأي شكل من الأشكال على حرية ممارسة العقيدة، ما لم يمس ذلك بقوانين الجمهورية.

موضحا أن الأمر يتعلق بغلق 49 موقعا أقرب إلى زريبة ومخازن ومحلات وأوكار فوضوية .

غير مرخصة تمارس فيها عمليات جمع الأموال وممارسة الطقوس المسيحية بطرق مشبوهة، من طرف جمعيات مدعومة من أطراف محلية وأجنبية.

بكيفية تهدد الاستقرار وتخلق جوا من اللاأمن في ظروف مخالفة للقوانين.

ولم تقدم السلطات على عملية الغلق إلا بعد فشل خطوات أخرى سابقة.

بما فيها التبليغ بضرورة التقيد بالقوانين واحترام بنود الدستور الجزائري، الذي يضمن حرية العقيدة وممارستها وفقا للشروط والمواصفات المعمول بها.

والتحقيق لا يزال جاريا مع جميع الأطراف المعنية بهذه القضية، التي حسبه أخذت منحى إعلاميا مغرضا شابته الكثير من المغالطات.

بدليل أن السلطات الجزائرية قد بادرت إلى الأخذ على عاتقها ترميم الكنيسة الكاثوليكية.

ما يدحض جملة وتفصيلا ما يروج له بأن السلطات الأمنية في الجزائر تحارب الكنائس وتسعى لغلقها.