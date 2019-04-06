أغلى تسوية طلاق في التاريخ بين مالك أمازون وزوجته.. هذه تفاصيلها

توصل أغنى رجل في العالم، ومالك شركة أمازون، “جيف بيزوس”، إلى تسوية طلاق مع زوجته السابقة “ماكينزي بيزوس”، بعد زواج دام 25 عاماً.

وحصلت طليقته، على 4% من أسهم شركة “أمازون”، تصل قيمتها إلى نحو 35 مليار دولار.

وذكرت صحيفة “تلغراف” أنّ بعد انتهاء التسوية، ستصبح “ماكينزي” رابع أكبر مساهم في شركة “أمازون”، بحصة تصل قيمتها إلى 35.6 مليار دولار.

ويحتفظ “جيف بيزوس” بحصة 75%، من أسهم الشركة، التي تصل قيمتها إلى نحو 97.5 مليار دولار.

بدوره، أعلن “جيف”، الذي تبلغ ثروته 131 مليار دولار، عن توصله للتسوية، في تغريدة على تويتر.

وأضاف “جيف”، أنّ طليقته رائعة ومحبة، وإنه ممتن لدعمها ولطفها، في هذه المسيرة.

ووفقاً لموقع “فوربس” الأميركي، أصبحت “ماكينزي” ثالث أغنى امرأة في العالم.

زذلك بعد وريثة شركة “لوريال”، “فرانسواز بيتينكور مايرز”، ووريثة سلسلة متاجر “وول مارت”، “أليس والتون”.

في حين لا يزال “بيزوس”، هو أغنى رجل في العالم، متقدماً على مؤسس شركة “مايكروسوفت”، “بيل غايتس”، والملياردير الأميركي “وارن بافيت”، مالك شركة “بيركشاير هاثاواي”.

كذلك نشرت “ماكينزي”، تغريدة عبرت فيها عن امتنانها لطليقها، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى علاقتهما المستقبلية، كشركاء عمل وأصدقاء.

وبحسب الاتفاقية، ستتنازل “ماكينزي” عن حصصها في صحيفة “الواشنطن بوست”، وشركة “بلو فيرجن” لرحلات الفضاء اللتين يملكهما “جيف بيزوس”.

https://twitter.com/JeffBezos/status/1113851402965487616/photo/1

https://twitter.com/mackenziebezos/status/1113851260040503296/photo/1