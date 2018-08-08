“أغلى حارس في التاريخ” يكسر رقم “محرز”!

كسر الإسباني “كيبا أريزابالاغا” رقم الدولي الجزائري، رياض محرز، وحرمانه من التتويج باللقب الرمزي كأغلى صفقة في الميركاتو الإنجليزي 2018.

وحرم “تشيلسي”، نجم “مانشستر سيتي”، من هذا اللقب “الرمزي” خلال صرفهم لقيمة 80 مليون أورو من أجل ضم الحارس الإسباني.

وجاءت هذه الصفقة لتجعل من صاحب الـ23 عاما أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم العالمية.

وكان إبن “سارسال” مُتربعا على عرش أغلى الصفقات في سوق التحويلات بـ”البريمير ليغ” الإنجليزية بصفقة وصلت لـ68 مليون أورو كاملة.

وباشر، رياض محرز مشواره مع “السكاي بلوز” بشكل مثالي، عندما تحصل على لقب “الكومونيتي شيلد” على حساب “تشيلسي”، الأسبوع الماضي.