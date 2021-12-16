أغنى رجل في العالم لا يملك منزلا.. إيلون ماسك شخصية عام 2021

إختارت مجلة تايم الأمريكية، الملياردير أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك شخصية عام 2021.

وإختارت المجلة إيلون ماسك، لهذا اللقب السنوي بصفته أغنى رجل في العالم، ولا يملك منزلا، وقد قام مؤخرا ببيع ثروته. ويطلق الأقمار الصناعية في المدار ويسخر الشمس، كما أنه يقود سيارة صنعها لا تستخدم الغاز، وبالكاد يحتاج إلى سائق.

وقالت ذات المجلة، أن ماسك بنقرة من إصبعه ترتفع البورصة أو تغرق، كما أن هناك جيشا من التابعين له يعلقون أحوالهم على كل كلمة له.

وأكدت المجلة أن ماسك، هو الرجل الذي يطمح لإنقاذ كوكبنا وجعله جديدا نسكنه، كما أنه عبقري، صاحب رؤية، رجل صناعة، رجل استعراض.

وبحسب المجلة فإن شخصية العام تعني الشخص الأكثر تأثيرا في الأخبار أو في حياة الناس خلال سنة واحدة، سواء للأفضل أو للأسوأ.

وكان من أبرز المترشحين للقب شخصية عام 2021، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي نال ذات اللقب سنة 2016. والأمير هاري وزوجته ميغان ميركل. ومؤسس شركة “ميتا” مارك زوكربغ، والمغنية الأمريكية بريتني سبيرز.

كما رشحت المجلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني “شي جينبينغ”، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي”. والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ “جون كيري”.

وكان يطلق على شخصية العام إسم رجل العام أو إمرأة العام إلى غاية سنة 1999، وهي نسخة سنوية من مجلة تايم الإخبارية الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap