أغنى رجل في العالم يبيع منزله الفخم لهذا السبب

أعلن أغنى رجل في العالم الرئيس التنفيذي لشركة “Tesla” و”SpaceX” إيلون ماسك عن بيع آخر منزل يملكه.

وأصبح إيلوم ماسك بلا منزل رسميا، بعد أن باع آخر منزل يمتلكه وتبلغ مساحته 16000 قدم مربع. ويقع القصر الفخم جنوب سان فرانسيسكو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم المنزل الفخم 7 غرف نوم و7 حمامات وغرفة موسيقى وقاعة إحتفالات كبيرة وغرفة كوكتيل وأرفف مكتبة قابلة للسحب. فيما لم يتم الإعلان عن المالك الجديد لهذا المنزل.

وباع ماسك عقاره الفخم، مقابل 30 مليون دولار بخسارة 7.5 مليون دولار من سعره المفترض. لأن قيمته الفعلية للمنزل وصلت في الصيف الماضي إلى 37.5 مليون دولار.

ونشرت صحيفة “Daily Mail” البريطانية، أن إيلون ماسك، نشر سابقا تغريدة على “تويتر” قال فيها، أنه يسعى لبيع جميع ممتلكاته. حتى أنه لن يكون له منزلا بإسمه.

كما تبلغ ثروة إيلون ماسك حسب مجلة “Forbes” الأمريكية ثروة تبلغ قيمتها 264.5 مليار دولار، تمكنه من شراء وإمتلاك أفخم وأرقى الفيلات والقصور في العالم.

وقرر أغنى رجل في العالم بعد أن باع قصره، أن يستأجر منزل للعيش فيه. وعلى عكس إيلون ماسك عاش العديد من أثرياء العالم فترات من حياتهم مشردين لأنهم لم يملكوا منزلا يسكنون فيه.

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