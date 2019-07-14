أغنياء نيجيريا يعدون بمليار سنتيم عن كل هدف في شباك مبولحي

رصد أحد أغنياء القارة الإفريقية، رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي، مكافآت مالية مغرية للاعبي منتخب نيجيريا خلال مباراة اليوم أمام الخضر.

برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 الذي يحتضنه ملعب القاهرة الدولي بداية من الثامنة ليلا بالتوقيت الجزائري، التاسعة ليلا بتوقيت مصر.

وكشفت تقارير نيجيرية أن البيليونير دانغوتي وعد بـ50 ألف دولار عن كل هدف في مرمى مبولحي.

واتبعه البيليونير الآخر في نيجيريا فيمي أوتيدولا والذي ينشط في مجال البترول، ووعد بـ25 ألف دولار عن كل هدف في شباك الخضر.

ليصل في مجموع قيمة هدف ضد المنتخب الجزائري 75 إلف دولار، ما يعادل مليار سنتيم.