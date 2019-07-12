“أغنياء” نيجيريا يُخصصون “الشكارة” لمنتخب بلادهم ضد “الخضر”

كشفت مصادر صحفية اليوم الجمعة أن النيجيريان “أليكو دانغوتي” “و”فيمي أوتيدولا” قد خصصا منحة خيالية للاعبي المنتخب النيجيري.

وذلك في المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني الجزائري سهرة الأحد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وقرر الثنائي تخصيص 75 ألف دولار لكل لاعب نيجيري يُسجل في مرمى “الخضر” يوم الأحد أي مايُعادل مليار ونصف بالعملة الجزائرية “السوق السوداء”.

حيث وعد الأول ب50 ألف دولار فيما سيُساهم الثاني ب25 ألف دولار وهو مايعتبر تحفيز كبير لزملاء “أحمد موسى”.

ويُعتبر رجل الأعمال “دانغوتي” أغنى شخص في نيجيريا والقارة السمراء ومن أثرى أثرياء العالم.