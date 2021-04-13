أغنية الراحلة “ذكرى” لتحفيز محرز قبل لقاء دورتموند !

شد الثلاثاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز الرحال الى ألمانيا رفقة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر سهرة الثلاثاء صورة لمحرز لحظة السفر الى ألمانيا.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة من أغنية للفنانة الراحلة ذكرى:”قالوا حبيبك مسافر، قلت يجعل طريقه زمرد والحصا مرجان”.

السيتي سيواجه بوروسيا دورتموند سهرة اليوم الأربعاء بداية من الساعة ال20:00 في عودة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.