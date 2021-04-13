أغنية الراحلة “ذكرى” لتحفيز محرز قبل لقاء دورتموند !

الرياضة
  • -
  • 0
أغنية الراحلة “ذكرى” لتحفيز محرز قبل لقاء دورتموند ! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

شد الثلاثاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز الرحال الى ألمانيا رفقة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر سهرة الثلاثاء صورة لمحرز لحظة السفر الى ألمانيا.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة من أغنية للفنانة الراحلة ذكرى:”قالوا حبيبك مسافر، قلت يجعل طريقه زمرد والحصا مرجان”.

السيتي سيواجه بوروسيا دورتموند سهرة اليوم الأربعاء بداية من الساعة ال20:00 في عودة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=984705

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com