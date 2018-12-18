أغنية شيرين “المرايا” سبب طلاق الإعلامية رضوى الشربيني

كشفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، عن الأمر الذي دفعها لإتخاذ قرار الطلاق، وذلك في حوار تلفزيوني لها ببرنامج “كلام نواعم”.

وقالت مقدمة البرامج المصرية، أن إستماعها لأغنية شيرين عبد الوهاب “المرايا” تسبب في طلاقها.

وحكت رضوى الشربيني كيف أنها إستمعت للأغنية في إحدى المرات وبعدها قررت تغيير حياتها، وبعد آدائها لصلاة الإستخارة، قررت الإنفصال عن زوجها.

ورضوى الشربيني كانت سبب جدل إعلامي كبير مؤخرا، بسبب حصتها “هي وبس” والتي تبث على قناة “سي بي سي سفرة”، والتي تستمع فيها لمشاكل السيدات العاطفية وتقدم لهن الحلول.

حيث إتهم العديد رضوى الشربيني بتحريض النساء على الطلاق، وذلك بعد تقديمها لنصائح للسيدات من أجل الحفاظ على حقوقهن، حتى ولو كلفهن ذلك الطلاق.

للتذكير، كانت المذيعة رضوى الشربيني قد واجهت أزمات نفسية صعبة، بعد طلاقها من زوجها، وتحملها لمسؤولية أبنائها، وحرصت على تقديم تجربتها الشخصية في برنامجها، وهذا ما جذب المتابعين إليها.