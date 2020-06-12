أغنية محمد رمضان “كورونا فيروس” تتخطى 3 ملايين ونصف مشاهدة

تخطت أغنية “كورونا فيروس” التي أطلقها الممثل المصري، محمد رمضان، سقف الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة بعد 48 ساعة من إطلاقها على قناته الرسمية في “اليوتيوب”.

فبعد قرابة شهر من الترويج لها عبر حساباته الرسمية، بدأها بغناء مقطع منها مع ابنته، نجح محمد رمضان في تحدّيه الجديد الخارج عن مجال عمله المعتاد.

وعرفت أغنية “كورونا فيروس” التي أخرجها محمد سامي، الذي سبق وأن تعامل مع محمد رمضان في مسلسلي “البرنس” و”الأسطورة” تفاعلا كبيرا من طرف رواد موقع “اليوتيوب”.

وتتمحور الأغنية التي ظهر فيها “البرنس” بكثير من عناصر الاستعراض والإبهار، حول تقديم نصائح توعوية للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” وجل التدابير اللازم اتخاذها.

وظهر محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع ابنه، بكمّامة ذهبية ونظّارة وقفّازين مرصّعين، إضافة إلى استعراض عضلاته، وهي مظاهر دأب عليها “البرنس” في جميع أعماله الفنية السابقة.