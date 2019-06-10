أغنية محمد عساف “مكانك خالي” تحقق 100 مليون مشاهدة!

حققت أغنية “مكانك خالي”، للفنان الفلسطيني، “محمد عساف”، 100 مليون مشاهدة على موقع “اليوتيوب”.

وبهذه المناسبة، احتفل عشاق النجم الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا النجاح الكبير، لمحمد عساف.

وبدوره، احتفل محمد عساف أيضا مع جمهوره بهذا الإنجاز الجماهيري الكبير، الذي حققته أغنيته، حيث تجاوز عدد مشاهديها 100 مليون شخص.

وشكر النجم الفلسطيني، متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، على دعمهم له، وكتب عبارة “100 مليون مكانك خالي”.

للتذكير، أغنية “مكانك خالي” من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود.

من ناحية أخرى، لاقت أغنية عساف الجديدة، “بصراحة”، وهي باللهجة العراقية، التي أطقها منذ أيام، إعجابا كبيرا وتجاوز عدد مشاهداتها 3.5 مليون شخص في 4 أيام.