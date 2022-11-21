أغنية Dreamers لـ BTS وفهد الكبيسي تتصدر الترند العالمي

أدى المغني الكوري جونغ كوك أغنية كأس العالم 2022 بعنوان Dreamers وذلك في إفتتاح مونديال قطر 2022 في استاد البيت.

وشاركه الغناء، فهد الكبيسي، وتألق عضو فرقة BTS جونغكوك بجاكيت من فيرساتشي بقيمة 21 الف و 227 أورو.

وأدى المغني الكوري الجنوبي أغنية “Dreamers”، التي تفاعل معها الحضور في مدرجات استاد “البيت” بحرارة.

وتصدّرت أغنية الحالمون قوائم iTunes في أكثر من 100 دولة، وفقًا لأحدث الرسوم البيانية.

وتصدرت الأغنية مخططات iTunes في 102 دولة، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا. بعد أقل من يوم من إصدارها يوم الأحد الساعة 2 ظهرًا.

“الحالمون” هي أغنية مرحة تجسد روح كأس العالم مع كلمات مثل “انظر من نحن ، نحن الحالمون”.

وتجاوز مقطع الفيديو الموسيقي الذي يُظهر Jungkook في حفل الافتتاح 2.6 مليون مشاهدة. بعد حوالي سبع ساعات من تحميله على قناة الفيفا على YouTube.

وشهد الحفل ظهور الفنان الأمريكي مورجان فريمان، في تقديمه افتتاح أولى مباريات المونديال 2022، التي تستضيفها قطر. وظهر مورجان فريمان مع شاب من ذوي القدرات الخاصة الذي استقبله. وبدأ يحكي له الشاب عن فكرة القبيلة وفكرة الخيمة ورمزها عن العربي.