أغنية “la liberté” لسولكينغ تحقق 100 مليون مشاهدة!

حقق النجم الجزائري، “عبد الرؤوف دراجي”، والمعروف بـ”سولكينغ”، رقما قياسيا جديدا، بأغنيته “la liberté”.

حيث حقت الأغنية، 100 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، بعد أقل من شهرين، منذ طرحها.

وبهذه المناسبة، احتفل الرابر الجزائري، مع جمهوره، بهذا النجاح الجديد، عبر صفحته الرسمية على الانستغرام، وعبر عن فخره الشديد بالنجاح الكبير للأغنية.

وجاءت أغنية “سولكينغ”، لتحاكي الحراك الشعبي الجزائري، ولامست قلوب الجزائريين، وأصبحت شعارا من شعارات الحراك.

وأدى الفنان الجزائري أغنية “la liberté”، بالمشاركة مع فرقة “أولاد البهجة” الجزائرية.