أغنية RockStar 2 تكتسح التوندوس وهذه مفاجأة سولكينغ القادمة‎

فن وثقافة
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أغنية RockStar 2 تكتسح التوندوس وهذه مفاجأة سولكينغ القادمة‎
بقلم فريال حبيب

أطلق الفنان الجزائري العالمي سولكينغ، أغنية جديدة تحمل عنوان ” 2 RockStar ”  على الموقع  الرسمي  باليوتيوب وفي مختلف تطبيقات تحميل الأغاني عبر  خاصية الستريمينغ.

 وتعد الأغنية تكملة لأغنيته الشهيرة” RockStar”  من ألبومه الأول ” Fruit Du Démon ” في جزئها الثاني كأغنية هدية في الألبوم الجديد “Vintage ” الذي صدر مارس الماضي.

 الأغنية في طابعها الشتوي تعبر عن كلمات قوية، في فيديو كليب قاتم،  وكانت آلة الكامنجا عنوانا لها.

 وسيكشف سولكينغ في الأيام القليلة القادمة عن 3 أغاني أخرى جديدة حصرية، إحداها في ثنائي مع مغني الراب من أصول جزائرية Fianso  الذي سبق وتعامل معه في أغنية “Madame Courage “

يذكر أن سولكينغ أطلق هاشتاغ” Soldat Robot Challenge”  دعما لأغنيته RockStar 2   عبر تطبيق تحميل  الفيديوهاتTik Tok    في رقصة الجندي بحركات فنية محترفة .

 RockStar 2  تكتسح التوندونس الجزائري وبجدارة في المركز الأول ،وتتحصل على أزيد من مليون و نصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=884873

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