أغنية RockStar 2 تكتسح التوندوس وهذه مفاجأة سولكينغ القادمة‎

أطلق الفنان الجزائري العالمي سولكينغ، أغنية جديدة تحمل عنوان ” 2 RockStar ” على الموقع الرسمي باليوتيوب وفي مختلف تطبيقات تحميل الأغاني عبر خاصية الستريمينغ.

وتعد الأغنية تكملة لأغنيته الشهيرة” RockStar” من ألبومه الأول ” Fruit Du Démon ” في جزئها الثاني كأغنية هدية في الألبوم الجديد “Vintage ” الذي صدر مارس الماضي.

الأغنية في طابعها الشتوي تعبر عن كلمات قوية، في فيديو كليب قاتم، وكانت آلة الكامنجا عنوانا لها.

وسيكشف سولكينغ في الأيام القليلة القادمة عن 3 أغاني أخرى جديدة حصرية، إحداها في ثنائي مع مغني الراب من أصول جزائرية Fianso الذي سبق وتعامل معه في أغنية “Madame Courage “

يذكر أن سولكينغ أطلق هاشتاغ” Soldat Robot Challenge” دعما لأغنيته RockStar 2 عبر تطبيق تحميل الفيديوهاتTik Tok في رقصة الجندي بحركات فنية محترفة .

RockStar 2 تكتسح التوندونس الجزائري وبجدارة في المركز الأول ،وتتحصل على أزيد من مليون و نصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط .