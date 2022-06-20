أغوستينو مولاس: الجزائر لها دور كبير وتاريخي في استقبال واحتضان اللاجئين

أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر، أغوستينو مولاس،بالدور الكبير والتاريخي للجزائر في استقبال واحتضان اللاجئين.

وقال مولاس، خلال افتتاح تظاهرة إحتفالية بمناسبة الغحتفاء باليوم العالمي للاجئين المصادف لـ20 جوان من كل عام. أنه وباسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإنه يشكر الجزائر على حسن ضيافتها الذي تميزت به عبر التاريخ اتجاه اللاجئين”.

وأضاف مولاس أن الجزائر لها تاريخ كبير ومميز في استقبال واحتضان ومساعدة اللاجئين منذ قرون. وهذا الاستقبال تاريخيا لم يتعلق فقط بلاجئي الجنوب. وإنما أيضا بلاجئي أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وغيرهم” .

وعن أوضاع اللاجئين الصحراويين بالجزائر قال مولاس، أنه “في الأشهر الأخيرة وللأسف كانت هناك مساعدة ودعم أقل فيما يخص تقديم المساعدات الغذائية الدولية لهم. مرجعا ذلك للوضع السياسي الحالي في العالم وارتفاع أسعار الحبوب. داعيا المجموعة الدولية والأمم المتحدة لمواصلة دعم اللاجئين الصحراويين. مشيرا إلى أن هذا الرهان الصعب غير متعلق فقط بأوضاع اللاجئين الصحراويين وإنما باللاجئين في مختلف مناطق العالم التي تشهد أزمات.

وقال من جهته سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر، أن اللاجئين الصحراويين “هم من أقدم اللاجئين في العالم. وهم أيضا الأكثر تنظيما بما يحوزونه من منظومات صحية وتعليمية وإدارية وقضائية وغيرها. مضيفا أنهم يتميزون بكونهم لاجئين بقضية سياسية. حيث احتلت أرضهم وتم نفيهم وتشريدهم من طرف الإحتلال المغربي”.

وأضاف السفير الصحراوي، أن المجموعة الدولية تعترف بحقهم في تصفية الإستعمار وتقرير المصير. غير أن الأمم المتحدة فشلت في تنظيم الاستفتاء. داعيا لحل المشكل سياسيا ووضع حد لحالة الجمود والانسداد وإطالة النزاع بتحميل الطرف المغربي المعرقل المسؤولية”.