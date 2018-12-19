“أغويرو” يبعد الضغط عن “محرز” !

تأهل نادي “مانشستر سيتي” الإنجليزي للدور النصف النهائي لكأس الرابطة المحترفة بعد تفوقه بركلات الترجيح على نادي “ليستر سيتي”.

وكان “محرز” قد قدم مردودا حسنا وتم منحه علامة 6/10 حسب ما ذكره موقع “مانشستر إيفنينغ”، وجاء في ذات التقرير الذي نشر أنه كان يمكن للجزائري أن يسجل هدفا في مرمى فريقه السابق.

في حين تم اختيار “سيرجيو أغويرو” كأسوء لاعب من جانب “مانشستر سيتي” حيث تحصل على علامة 5/10، وهو الذي حصل على العديد من الكرات في الهجوم أبرزها عندما كان وجه لوجه مع حارس “ليستر” بعد تمريرة ساحرة من “محرز”.