أغويرو يتجاوز مرحلة الخطر بعد أزمة قلبية

يتواجد مهاجم برشلونة سيرجيو أغويرو في مستشفى برشلونة، أين يخضع لفحوصات معمقة على مستوى القلب.

وذكر الإعلام الإسباني، أن أغويرو تفادى أزمة قلبية بعدما توقف عن اللعب في الدقيقة 40 من الشوط الأول خلال لقاء ألافاس الذي جرى سهرة أمس بـ “الكامب نو”.

كما قال أن الأرجنتيني إستنجد بالطاقم الطبي لـ “البلاوغرانا” بعد شعوره بتصاعد في نبضات القلب، وإستبدل مباشرة بكوتينيو .

يذكر، أن إدارة الفريق أكدت عبر الصفحة الرسمية على “التويتر” أن اللاعب الأرجنتيني إجتاز مرحلة الخطر بعدما خضع لمراقبة أطباء أكفاء.

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