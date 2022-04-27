أغويرو يدافع عن محرز و يردّ على “صراخ” غوارديولا

ابدى المهاجم السابق لمانشيستر سيتي سيرجيو اغويرو امتعاضه من الطريقة التي يتعامل بها المدرب بيب غوارديولا. اتجاه الدولي الجزائري رياض محرز.

كما قال أغويرو في تصريحه نقلته جريدة “صن” البريطانية اليوم “أنا لا أحب غضب غوارديولا بهذه الطريقة”.

كما أشار إلى أن محرز لا يستهل المعاملة “السيئة” من قبل غوارديولا خاصة بعد مشاهدته لقطة إضاعته لفرصة تهديفية سانحة خلال مباراة ريال مدريد أمس في رابطة الأبطال.

يذكر. أن المدرب الإسباني أصبح معروفا بنرفتزه الزائدة اتجاه قائد الخضر رغم تقديم الأخير مستويات جيّدة في المواعيد الكبيرة.

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