أغويرو يعتزل ممارسة كرة القدم

قرر المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو إعتزال ممارسة كرة القدم نهائيا. حسبما أعلن عنه الإعلام الإسباني فيما سيقوم اللاعب بمؤتمر صحفي لتوديع عشاق المستديرة.

وعانى أغويرو من أزمة قلبية حادة تسبّبت في إبتعاده عن عالم كرة القدم لفترة. وبعدما أجبره الأطباء على ذلك.

وكان أغويرو قد خضع إلى فحوصات طبية إثر إصابته في مباراة ألافيس بالدوري الإسباني.

يذكر، أن مهاجم مانيشيسر سيتي شارك سابقا للمرة الأولى كأساسي منذ انضمامه إلى برشلونة هذا الموسم، غير أن مشاركته لم تمتد سوى 41 دقيقة ثم استُبدل للإصابة المذكورة.

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حسم الناخب الوطني جمال بلماضي قراره بشأن موضوع احتضان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مباراة الإياب من الدور الفاصل.

وسيلعب المنتخب الوطني المواجهة في شهر مارس المقبل،بعد تنشيط لقاء الذهاب في ملعب المنافس حسب “الفيفا”.

كما ستكشف قرعة 18 ديسمبر المقبل عن هوية منافس الخضر.

إلى جانب ذلك، أكّد المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح عبود أن بلماضي قرّر إستقبال المنافس في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مجدّدا، بعدما أعجب بأرضية ميدانه في لقاء بوركينافاوس رغم التغيرات المناخية الكبيرة.

كما أشار بلماضي إلى أنّه سيقرّر في شأن تغيير الملعب المحتضن للقاءات الخضر مستقبلا بعد حسم التأهل إلى المونديال. وفي ذلك الشأن قال عبود أنّ “الكوتش” أكّد إمكانية التحوّل للعب بملعب 5 جويلية الأولمبي أو ملعب وهران الجديد.

يذكر، أن عدد من المنتقدين وجّهوا إتهامات للمسؤولين على تشاكر بعدما تأثر الملعب مجدّدا بالأمطار الغزيرة التي عرقلت أداء محرز وزملائه.

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