أغويرو يواجه شبح الإعتزال

صدم الطبيب ألفاريز ،اليوم، عشاق كرة القدم، بسبب تلميحاته لإمكانية إعتزال مهاجم برشلونة سيرجيو أغويرو ممارسة كرة القدم.

كما قالت إدارة برشلونة أن الأرجنتيني سيغيب رسميا 3 أشهر عن فريقه، ثم سيقوم الطاقم الطبي المتابع لتطوراته الصحية بتحديد مصيره.

ونقل مهاجم مانشستر سيتي سابقا إلى المستشفى السبت الماضي بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال مباراة “البلاوغرانا” أمام ألافيس.

ونشر الأرجنتيني في تدوينة على حسابه “إنستغرام” توجه من خلالها بالشكر لكل من سانده وقال فيها “أشكركم جميعا على رسائل الدعم و المودة التي جعلت قلبي أقوى اليوم”

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