إعــــلانات
الرياضة

أغويرو يواجه شبح الإعتزال

بقلم عزيز طالبي
أغويرو يواجه شبح الإعتزال
سيرجيو أغويرو
  • 25
  • 0

صدم الطبيب ألفاريز ،اليوم، عشاق كرة القدم، بسبب تلميحاته لإمكانية إعتزال مهاجم برشلونة سيرجيو أغويرو ممارسة كرة القدم.

كما قالت إدارة برشلونة أن الأرجنتيني سيغيب رسميا 3 أشهر عن فريقه، ثم سيقوم الطاقم الطبي المتابع لتطوراته الصحية بتحديد مصيره.

ونقل مهاجم مانشستر سيتي سابقا إلى المستشفى السبت الماضي بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال مباراة “البلاوغرانا” أمام ألافيس.

ونشر الأرجنتيني في تدوينة على حسابه “إنستغرام” توجه من خلالها بالشكر لكل من سانده وقال فيها “أشكركم جميعا على رسائل الدعم و المودة التي جعلت قلبي أقوى اليوم”

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

طالع ايضا

بلماضي يبعث رسالة فخر بمناسبة ذكرى الـ 67 لإندلاع الثورة

رابط دائم : https://nhar.tv/hIlQu
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر