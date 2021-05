أغويرو يوجه رسالة وداع لمانشستر سيتي

ونشر أغزيرو، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “فخور بحملي ألوان مانستر سيتي طيلة هذه السنوات”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “مانشستر سيتي، سيبقي دائما في قلبي”.

وأرفق أغويرو، تغريدته هذه، بصورتين، الأولى تظهره حاملا قميص الستي على كتفه، والأخرى لأنصار النادي.

يذكر أن سيرجيو أغويرو، كان قد شارك أمس السبت، في المباراة الأخيرة له بألوان السيتي، كبديل في نهائي رابطة الأبطال، والذي انتهى بتتويج نادي تشيلسي باللقب.

Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón 💙//Proud of this team and to have worn its colors for so many years. Manchester City, forever in my heart 💙 pic.twitter.com/NkmznA0Rq2

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 30, 2021