أغويرو يوجه رسالة وداع لمانشستر سيتي

الرياضة
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أغويرو يوجه رسالة وداع لمانشستر سيتي
بقلم كريم.تيغرمت

ودع النجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو اليوم الأحد، ناديه مانشستر سيتي، وزملائه في الفريق، مؤكدا بذلك مغادرته الفريق.

ونشر أغزيرو، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “فخور بحملي ألوان مانستر سيتي طيلة هذه السنوات”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “مانشستر سيتي، سيبقي دائما في قلبي”.

وأرفق أغويرو، تغريدته هذه، بصورتين، الأولى تظهره حاملا قميص الستي على كتفه، والأخرى لأنصار النادي.

يذكر أن سيرجيو أغويرو، كان قد شارك أمس السبت، في المباراة الأخيرة له بألوان السيتي، كبديل في نهائي رابطة الأبطال، والذي انتهى بتتويج نادي تشيلسي باللقب.


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