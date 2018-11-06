أفارقة ضمن جماعة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات واسترجاع 25 سيارة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصّة في الجريمة العابرة للحدود مع التهريب الدولي للمركبات.

أين تم توقيف 06 أشخاص من بين 30 مشتبه فيهم، من بينهم 04 أفارقة تم تحديد هويتهم، بالإضافة إلى استرجاع 25 مركبة.

حسبما أكده للصحافة عميد شرطة كريم خدار، رئيس فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر.

مشيرا إلى أن القضية باشرتها مصالح أمن ولاية الجزائر منذ أكثر من سنة، وتتعلق بتكوين جمعية إجرامية منظّمة.

مختصّة في الجريمة العابرة للحدود الوطنية مع التهريب الدولي للمركبات، والتزوير في الأرقام التسلسلية للمركبات.

بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية المكوّنة للملفات القاعدية للمركبات، والتزوير واستعمال المزوّر.

في المحرّرات الرسمية ووضع مركبات للسير بمواصفات غير قانونية والنصب والاحتيال.

حيث تم توقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع 25 مركبة من مختلف العلامات.

وأضاف ذات المتحدث، أن مباشرة الأبحاث والتحريّات الميدانية وتكثيف الجانب الاستعلاماتي مكّن من التوصّل إلى معلومة.

مفادها قيام إحدى الشبكات المختصّة في مجال التهريب الدولي غير الشرعي للمركبات عبر الحدود وسرقة السيارات وتزوير وثائقها.

وتداولها بتمرير وايداع ملفات إدارية كاملة مزوّرة لمركبات على أساس تسويقها من شركة تسويق مركبات بالجزائر.

مضيفا أن التحريات أثبتت مشاركة بعض الأعوان الإداريين بالبلديات من خلال إصدار الوثائق والتصديق عليها.

لضمّها في الملفات القاعدية للمركبات المزوّرة وتمريرها وتسجيلها في الشبكات المحلية والوطنية وإصدار بطاقات رمادية وتسليمها لغير أصحابها.

مشيرا إلى أن التحريات خلصت كذلك إلى أن المركبات أدخلت للتراب الوطني في إطار سياحي عبر الحدود البرية والبحرية.

كما أن بعضها كان محل بحث من طرف مصالح الانتربول الدولية.

وأضاف خدار أنه سيتم وضع 06 أشخاص الحبس المؤقّت في حين وضع 24 مشتبه فيه آخر تحت الرقابة القضائية.