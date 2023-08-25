أفاق غيليزان يتعثر في افتتاح مشواره ضمن تصفيات رابطة أبطال السيدات

انهزم فريق أفاق غيليزان للسيدات، أمس الخميس، في المباراة التي جمعتهم بيبورتينع البيضاوي، ضمن التصفيات المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات.

وانهزم فريق سيدات آفاق غيليزان في هذه المباراة التي جرت بملعب “الإسكندرية” بمصر، بنتجية أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وستواجه ممثلات كرة القدم الجزائرية، في الجولة التصفوية الثانية المقررة يوم الأحد، سيدات واد دجلة المصري، قبل لقائهم أمام الجمعية النسوية لسوسة في الجولة الثالثة المقرر يوم الأربعاء.

يذكر أن فريق سيدات آفاق غيليزان، يشارك ضمن هذه التصفيات المؤهلى لرابطة أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة على التوالي.